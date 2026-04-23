Isola dei Famosi Belen Rodriguez verso la conduzione | fuori Gentili e Marcuzzi

Mediaset ha annunciato il ritorno de L’Isola dei Famosi con una nuova edizione che cambierà il cast e la conduzione. Belen Rodriguez dovrebbe essere la nuova conduttrice al posto di Alessandro Gentili e Alessia Marcuzzi, che non saranno più coinvolti nel programma. La messa in onda della trasmissione è prevista per la prossima stagione televisiva.

L’Isola dei Famosi si prepara a tornare in onda con una nuova edizione che promette di cambiare completamente volto. Nonostante il calo degli ascolti registrato negli ultimi anni, Mediaset sembra intenzionata a rilanciare uno dei suoi reality più iconici. Secondo le prime indiscrezioni, il programma potrebbe tornare su Canale 5 tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. La nuova stagione manterrà il concept originale — celebrità trasformate in naufraghi su un’isola deserta — ma con cambiamenti sostanziali. Una trasformazione che avvicina il reality a programmi come Pechino Express e Temptation Island. Anche la location subirà una svolta importante: dopo anni in Honduras, il programma dovrebbe trasferirsi nelle Filippine.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Isola dei Famosi, Belen Rodriguez verso la conduzione: fuori Gentili e Marcuzzi Notizie correlate Isola dei Famosi, da Belen ad Alessia Marcuzzi: sfida a 3 per la conduzione del realityNonostante gli ascolti non siano più allettanti da anni, di fatto dall’ultima conduzione di Ilary Blasi, c’è chi fa a gara per presentare L’Isola dei... “L’hanno già scaricata”. Isola dei Famosi, Belen Rodriguez in bilico per la conduzioneLa nuova edizione de l’Isola dei Famosi si prepara a tornare in televisione e, come ogni anno, l’attesa è accompagnata da indiscrezioni, tensioni e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Isola dei Famosi, Simona Ventura pronta a beffare Belen: l'ex Bettarini e il figlio nel cast. Il retroscena; Isola dei Famosi, cambia tutto… Belen o Ventura per la conduzione?; Isola dei Famosi, Belen conduttrice e i primi naufraghi: le indiscrezioni sulla nuova edizione; Cast L’Isola dei Famosi 2026: i primi nomi (e a Belén Rodríguez soffiano la conduzione). Isola dei Famosi 2026, è lotta: Veronica Gentili confermata, ma Mediaset vuole BelenIsola dei Famosi 2026: Gentili confermata da Banijay, ma Mediaset vuole Belen. Cast in stallo, location cambiata e format rivoluzionato. Tutte le indiscrezioni. rds.it Isola dei Famosi, da Belen ad Alessia Marcuzzi: sfida a 3 per la conduzione del realityUna dura sfida ai piani alti per la nuova conduzione de L’Isola dei Famosi: il vero nome importante, però, non sembra poter essere convinto ... dilei.it Fabrizio Corona ha attaccato Belen Rodriguez accusandola di essere “scesa a patti con il potere” accettando l’ospitata ad Amici con Maria De Filippi. Cosa sarebbe successo tra la conduttrice Mediaset e la showgirl argentina: https://fanpa.ge/BG8cf - facebook.com facebook