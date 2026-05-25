In sei comuni umbri si sono svolte le elezioni per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, con un’affluenza complessiva inferiore rispetto alle precedenti consultazioni. Nell’area di Terni si registra un numero di votanti più alto rispetto a Valfabbrica e Scheggino. Le elezioni si sono svolte tra ieri e oggi, coinvolgendo due comuni in provincia di Perugia e quattro in quella di Terni. Non si sono verificati casi di astensione massiccia, ma si evidenzia comunque un calo delle partecipazioni alle urne.

Non c’è una fuga dalle urne, ma comunque si registra un calo di votanti. Sei i comuni umbri chiamati alle urne tra ieri e oggi per rinnovare sindaci e consiglio comunali: due in provincia di Perugia e quattro in quella di Terni. Alle 19 di ieri sera il dato ufficiale era il seguente: in Umbria aveva votato il 42,68 per cento degli aventi diritto. La provincia di Terni è avanti in termini di affluenza rispetto a quella di Perugia: 43,38 contro 41,34. Nel perugino il comune più popoloso è Valfabbrica, con 3.200 abitanti e una corsa a due: la capogruppo di minoranza Loredana Petrosi, con ’Alternativa in Comune’, sfida il sindaco uscente Enrico Bacoccoli di ’Insieme per crescere ancora’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei comuni scelgono il sindaco. L’affluenza nell’area di Terni supera Valfabbrica e Scheggino

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