A Pistoia e Uzzano si sono svolte le elezioni comunali in una giornata caratterizzata da temperature estive, che probabilmente ha influenzato la partecipazione alle urne. L’affluenza è risultata bassa, con gli ultimi voti ancora da esprimere nel tardo pomeriggio. Le urne sono state aperte per eleggere i nuovi sindaci dei due comuni, con i cittadini che si sono recati alle urne in condizioni climatiche calde.

PISTOIA Pistoia e Uzzano sono tornate al voto in una domenica dalle temperature ormai estive ed è probabilmente stato il grande caldo a fare andare a rilento l’affluenza. Ieri sera, alle 23, Pistoia ha chiuso con il 43,65% dei votanti e Uzzano con il 37,30%. Il raffronto con la tornata precedente non fa molto testo, visto che nel 2022 si era votato in un’unica giornata: allora, l’affluenza definitiva nel capoluogo al gong delle 23 fu pari al 55,11%. Sarà questo il punto di riferimento ’vero’, oggi pomeriggio, per le compiute valutazioni del caso sull’astensionismo. Nelle rilevazioni precedenti, alle 12 aveva votato solo il 13.13% degli aventi diritto pistoiesi (12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia e Uzzano scelgono il sindaco. Affluenza timida, oggi gli ultimi voti

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