Elezioni in Umbria urne aperte in sei Comuni Sfide e record | a Calvi candidato unico a Scheggino in cinque per 450 anime

Sono aperte dalle 7 le urne in sei comuni dell’Umbria per le elezioni comunali. In alcuni centri, come Calvi, si vota con un solo candidato, mentre a Scheggino ci sono cinque candidati per circa 450 abitanti. Gli elettori sono chiamati a scegliere sindaci e consiglieri comunali. Le operazioni di voto si concluderanno in serata, con eventuale scrutinio nei giorni successivi. La partecipazione alle urne sarà determinante per la composizione delle amministrazioni comunali.

Sono state aperte questa mattina alle 7 le urne in sei comuni dell’Umbria, dove i cittadini sono chiamati a eleggere sindaci e consiglieri comunali. Oggi e domani il voto riguarda quattro municipi della provincia di Terni (Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove) e due di quella di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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