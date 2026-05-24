Una conversazione tra Chiara Poggi e il suo fidanzato risale a circa dieci giorni prima dell’omicidio e include una domanda sulla visita di lui a un sexy shop, che avevano visto insieme. I messaggi sono stati analizzati dagli inquirenti, che hanno dichiarato che non ci sono inibizioni né movente evidente collegato a questa conversazione.

Garlasco (Pavia) – “Sei andato nel sexy shop che abbiamo visto insieme?”. È una delle frasi estratte dai messaggi sul computer scritti da Chiara Poggi quando il fidanzato Alberto Stasi era ancora a Londra, una decina di giorni prima di essere uccisa. “Il rapporto tra Stasi e Chiara Poggi - Le chat“ è il penultimo capitolo, appena prima delle conclusioni, dell’informativa finale dei carabinieri di Milano sulle indagini svolte su delega della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Un passaggio in cui il nuovo indagato Andrea Sempio rimane solo sullo sfondo. L’assenza del movente per Alberto Stasi. Dopo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chiara e le chat che ‘scagionano’ Stasi: “Sei andato al sexy shop visto insieme?”. I carabinieri: “Nessuna inibizione, movente inesistente”

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Le novità di Garlasco su Stasi e Sempio: cosa significano e cosa può succedere

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