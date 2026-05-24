Nel caso di Garlasco, l'informativa finale dei Carabinieri di Milano include un’analisi dettagliata delle conversazioni tra Chiara Poggi e Alberto Stasi. Le chat e i messaggi recuperati sono stati esaminati per ricostruire il rapporto tra i due. Tra i messaggi emersi, uno domanda se l’altro sia andato in un sexy shop. Questa comunicazione può avere implicazioni sul procedimento in corso.

Nel nuovo capitolo dell’informativa finale dei Carabinieri di Milano sul caso Garlasco emerge un’analisi approfondita del rapporto tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, basata sulle chat e i messaggi recuperati.Tra questi, una frase inviata da Chiara a Stasi quando lui era a Londra una decina di giorni prima dell’omicidio: “Sei andato nel sexy shop che abbiamo visto insieme?”. Gli investigatori sottolineano la totale assenza di movente per Alberto Stasi. Dopo aver ricostruito le accuse contro il nuovo indagato Andrea Sempio, i carabinieri scrivono che per Stasi “non è mai stato cristallizzato non solo il movente, ma almeno un contesto ipotizzabile nel quale possa essere maturata una rabbia omicidiaria così cieca”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "Sei andato al sexy shop?": la chat con Chiara che può ribaltare tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiara e le chat che ‘scagionano’ Stasi: “Sei andato al sexy shop visto insieme?”. I carabinieri: “Nessuna inibizione, movente inesistente”Una conversazione tra Chiara Poggi e il suo fidanzato risale a circa dieci giorni prima dell’omicidio e include una domanda sulla visita di lui a un...

Garlasco, Chiara, l'intercettazione-bomba che può spiegare tutto: "C'è pure lui?"Nella nuova fase dell'inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, con un solo indagato, si torna a discutere di un’intercettazione del 2017 finora poco...

Temi più discussi: Garlasco, Cataliotti torna ancora sullo scontrino di Sempio: La frase del papà non esiste, ironizzano; Garlasco, l'intervista alla mamma di Andrea Sempio: Nemmeno la morte mi fa più paura. Ci ho pensato; Caso Garlasco, la mamma di Sempio: Non posso dire che Stasi sia sicuramente colpevole -; Garlasco, Sempio e il colloquio in cui esitò sull'alibi. Gli inquirenti: Rimase in silenzio, la giornalista gli suggerì la risposta.

? Chiara e le chat che ‘scagionano’ Stasi: Sei andato al sexy shop visto insieme?. I carabinieri: Nessuna inibizione, movente inesistente dlvr.it/TShv7C #ChiaraPoggi #AlbertoStasi #Garlasco #Omicidio #Indagini x.com

Chiara e le chat che ‘scagionano’ Stasi: Sei andato al sexy shop visto insieme?. I carabinieri: Nessuna inibizione, movente inesistenteGarlasco, le conversazioni su Msn fra la vittima Chiara Poggi e il fidanzato condannato: Non c’era tensione sul sesso né disapprovazione per il porno. Mai cristallizzato un contesto ipotizzabile in c ... msn.com

Federica Panicucci si indigna in diretta sul caso GarlascoMattino 5 riaccende il caso Garlasco e le accuse ad Andrea Sempio Nel corso della puntata di oggi, 18 maggio, di Mattino 5, il caso di Garlasco è torn ... assodigitale.it