Segretaria uccisa Procura prepara ricorso in Appello | Crudeltà da riconoscere

La Procura di Genova pronta a impugnare la sentenza con cui la Corte d’Assise ha condannato a 24 anni la casertana Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile dell’omicidio di Nada Cella, avvenuto a Chiavari il 6 maggio 1996.Il pubblico ministero Gabriella Dotto aveva invocato l’ergastolo per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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