Processo d’appello a Torino contro Askatasuna la Procura | Riconoscere l’associazione a delinquere

A Torino è iniziato il processo d’appello nei confronti di 25 persone associate a un centro sociale. La procura ha richiesto che venga riconosciuta l’associazione a delinquere per 16 di loro, richiesta che era stata respinta dal tribunale in primo grado. La discussione si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge membri di un centro sociale locale. La causa prosegue con le udienze previste nelle prossime settimane.

E’ iniziato a Torino il processo d’appello contro 25 persone del centro sociale Askatasuna. Per sedici di loro la procura chiede che venga riconosciuta l’associazione a delinquere, negata dal tribunale in primo grado. Il processo. Nelle carte dell’accusa, come scrive Il Giornale, si legge che “Il Tribunale è arrivato a escludere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati commessi in Val di Susa e quelli commessi nell’episodio Neruda”. La battaglia per il no al Tav si intreccia così con il caso della famiglia Camara, che sarebbe stata minacciata per pagare una quota, aggredita a livello fisico nei casi di mancato pagamento e picchiata.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Processo d’appello a Torino contro Askatasuna, la Procura: “Riconoscere l’associazione a delinquere” Askatasuna, ad aprile la Procura di Torino torna all’assalto nel processo d’appelloPer l’accusa il centro sociale Askatasuna era diventata la base di una vera e propria “associazione a delinquere”. “Case e voti”, l’appello è servito: la Procura sfida il verdetto sull’associazione a delinquereLECCE - Si riapre il sipario giudiziario su una delle inchieste più clamorose degli ultimi anni per la politica leccese.