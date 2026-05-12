Delitto Nada Cella la pm Dotto pronta al ricorso | Crudeltà da riconoscere

La procura di Genova annuncia l’intenzione di ricorrere in appello contro la sentenza della Corte d’Assise che ha condannato a 24 anni una donna per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La pubblica accusa si dice pronta a evidenziare la crudeltà del delitto, che ha visto coinvolta la stessa imputata. La sentenza ha suscitato reazioni e si attende ora l’esito del prossimo grado di giudizio.

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