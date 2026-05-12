Delitto Nada Cella la pm Dotto pronta al ricorso | Crudeltà da riconoscere
La procura di Genova annuncia l’intenzione di ricorrere in appello contro la sentenza della Corte d’Assise che ha condannato a 24 anni una donna per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La pubblica accusa si dice pronta a evidenziare la crudeltà del delitto, che ha visto coinvolta la stessa imputata. La sentenza ha suscitato reazioni e si attende ora l’esito del prossimo grado di giudizio.
La procura di Genova si prepara a impugnare la sentenza con cui la Corte d’Assise ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari.La pm Gabriella Dotto, che nel processo aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Cecere, presenterà.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Delitto Nada Cella: i giudici, "Fu delitto d'impeto, Cecere accecata da gelosia e rancore"Fu un omicidio d’impeto, compiuto da una persona che poteva entrare nello studio senza difficoltà e con modalità compatibili con un rapporto diretto...
Delitto Nada Cella, la verità dopo 30 anni: “Astio e impulso improvviso ma non premeditazione”Caso Nada Cella, le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Genova: c’erano vecchi rancori ma non premeditazione da parte di Cecere Non un...
Argomenti più discussi: Trent’anni fa l’atroce morte di Nada. Era un cold case, ora c’è un finale con una donna condannata; Forse uccisa con la spillatrice. Trent'anni fa l'omicidio di Nada Cella; Omicidio Cella, 6 maggio 2026: primo anniversario con sentenza dopo trent'anni di false promesse; Chiavari: 30 anni fa il delitto di Nada Cella, il ricordo della cugina Silvia.
Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio' - Notizie - Ansa.it - reddit.com reddit
Trent’anni fa l’omicidio di Nada Cella. Ora c’è una sentenza sul caso della segretaria massacrataNelle motivazioni della condanna in primo grado ad Annalucia Cecere si menziona il trasferimento a Cuneo: Voleva mettere distanza tra il suo futuro e il delitto ... cuneodice.it