Delitto Nada Cella la pm Dotto pronta al ricorso | Crudeltà da riconoscere

Da genovatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Genova annuncia l’intenzione di ricorrere in appello contro la sentenza della Corte d’Assise che ha condannato a 24 anni una donna per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La pubblica accusa si dice pronta a evidenziare la crudeltà del delitto, che ha visto coinvolta la stessa imputata. La sentenza ha suscitato reazioni e si attende ora l’esito del prossimo grado di giudizio.

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La procura di Genova si prepara a impugnare la sentenza con cui la Corte d’Assise ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari.La pm Gabriella Dotto, che nel processo aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Cecere, presenterà.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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