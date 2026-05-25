Lo scorso sabato 23 maggio, nel salone della scuola media “Don Cesare Jonta” di Segni, si è svolta l’VIII edizione del Premio “Serg. Costantino Vittori”. Durante l’evento sono stati premiati lavori di studenti, con un livello di qualità sempre più elevato rispetto alle edizioni precedenti.

Cronache Cittadine SEGNI – Nel pomeriggio dello scorso Sabato 23 Maggio, nel salone della Scuola Media “Don Cesare Ionta” di Segni, sono L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Segni. Alla Scuola media “Don Cesare Jonta” sempre più alto il livello dei lavori premiati nell’VIII Edizione del Premio “Serg. Costantino Vittori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

America's Cup a Napoli, Sirena (Luna Rossa): "Sarà l'edizione con il livello più alto degli ultimi 20 anni"A Napoli si svolge l'America's Cup e la rappresentante di Luna Rossa ha dichiarato che questa edizione avrà il livello tecnico e sportivo più alto...

Quasi 8mila soci e un livello sempre più alto: il Toscano Igp conquista la vetta degli oli toscaniIl Toscano IGP si conferma come l’olio più diffuso tra i produttori toscani, rappresentando circa il 70% delle bottiglie presenti sul mercato.

Temi più discussi: We Are Open! Un progetto con le scuole superiori di Torino; L’inclusione parla a gesti: la Lingua dei Segni Italiana entra alla scuola dell’infanzia; Segni - Domenica 31 maggio ore 10:00 LA1; Scoprire l'umanità di Falcone con lo sguardo di un bambino.

Sto cercando idee per un corso di stampa 3D di un intero semestre per la scuola media reddit

Dalla bottarella al governo al genocidio. Bestiario dell’assemblea dell'Anm. Di @ErmesAntonucci x.com

Merate, alla scuola media l'intervallo si fa con le classi separate: vietati i contatti tra alunni dopo una rissa all'ingressoAree comuni, corridoi e cortile divisi in zone separate, rigorosamente assegnate a ogni singola classe. Vietato uscire dal perimetro degli spazi delineati per la propria sezione. Al suono della ... milano.corriere.it

Lavori alla scuola media. Alcune classi nei containerNovità per alcune scuole del territorio di Sinalunga nell’anno scolastico 2026/2027. Se ne è parlato nell’ultimo consiglio comunale. A Bettolle, per l’intervento che interesserà la struttura, la ... lanazione.it