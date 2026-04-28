Il Toscano IGP si conferma come l’olio più diffuso tra i produttori toscani, rappresentando circa il 70% delle bottiglie presenti sul mercato. Con quasi 8.000 soci coinvolti, il livello di partecipazione e produzione continua ad aumentare. La presenza di questo olio nella regione si riflette anche nella partecipazione a eventi dedicati, organizzati dalla Regione in collaborazione con diverse istituzioni locali.

Sette bottiglie su dieci portano la sua firma. È un vero e proprio dominio quello imposto dal Toscano IGP alla Selezione degli oli Dop e Igp della Toscana, l’evento promosso dalla Regione assieme a Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. In quella che gli addetti ai lavori considerano una sorta di ‘Oscar’ territoriale del settore, il marchio ha monopolizzato le fasi conclusive della rassegna, piazzando ben 39 etichette su un totale di 55 finaliste. Un traguardo numerico che, secondo i vertici del Consorzio di tutela, non rappresenta una sorpresa, ma piuttosto la conferma di un innalzamento generale degli standard qualitativi dell’intera regione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Quasi 8mila soci e un livello sempre più alto: il Toscano Igp conquista la vetta degli oli toscani

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