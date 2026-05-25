Segnalazioni dai seggi | criticità operative e disagi per presidenti e segretari situazione difficile in diverse sezioni

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le elezioni amministrative a Messina, una segretaria di seggio ha segnalato disagi organizzativi e carenze di materiale. Sono state riscontrate criticità operative e difficoltà per presidenti e segretari in diverse sezioni. La segnalazione indica che la situazione è complessa e difficile in più di un seggio, con problemi che hanno influenzato le attività di voto.

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Disagi organizzativi, carenze di materiale e difficoltà operative nelle sezioni elettorali. È quanto emerge da una segnalazione proveniente da una segretaria di seggio impegnata alle elezioni amministrative in corso a Messina, che descrive una situazione complessa nella propria esperienza alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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