Referendum 2026 ecco come veranno pagati presidenti segretari e scrutatori

Da messinatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Messina ha comunicato che sono stati avviati i pagamenti per i componenti dei seggi elettorali coinvolti nel referendum del 22 e 23 marzo 2026. Si tratta di presidenti, segretari e scrutatori che hanno svolto il loro servizio durante le consultazioni popolari. I mandati, relativi a queste figure, sono attualmente in fase di pagamento attraverso il Servizio Elettorale.

Il Comune di Messina - Servizio Elettorale rende noto che sono in pagamento i mandati destinati ai componenti dei seggi elettorali (Presidenti, Segretari e Scrutatori) che hanno prestato servizio in occasione del Referendum del 22 e 23 marzo 2026.Il pagamento avverrà secondo due modalità, in base.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Referendum giustizia 2026: cosa sapere prima di votare

Video Referendum giustizia 2026: cosa sapere prima di votare

Notizie correlate

Referendum 22-23 marzo 2026: quanto guadagnano scrutatori, segretari e presidenti di seggioIl referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, oltre al confronto politico e pubblico, introduce anche importanti novità pratiche per chi sarà...

Referendum 22-23 marzo 2026: quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio (e come candidarsi)C’è ancora tempo per dare la propria disponibilità a svolgere un ruolo chiave in occasione del Referendum popolare confermativo che si terrà domenica...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: L'ANPI sulla piazza negata: Ecco come sono andate le cose; Sardegna, nasce il Reddito di Studio, l’assessora Portas: Utilizzare lo studio come lavoro.

Il confronto tra la percentuale di votanti del referendum 2026 con i precedenti quattro: ecco come andò con il quesito di Renzi e gli altri treAl termine delle operazioni di voto per scegliere se cambiare o meno il sistema della giustizia in Italia, l'affluenza definitiva si è attestata al 58,93 per cento. Un dato record se confrontato con ... corriere.it

referendum 2026 ecco come verannoReferendum Giustizia 2026, come si vota il 22 e 23 marzo e cosa cambia: orari, quesito e quorumPer il referendum sulla giustizia 2026 si vota domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 ... fanpage.it

Trova facilmente notizie e video collegati.