Referendum 2026 ecco come veranno pagati presidenti segretari e scrutatori

Il Comune di Messina ha comunicato che sono stati avviati i pagamenti per i componenti dei seggi elettorali coinvolti nel referendum del 22 e 23 marzo 2026. Si tratta di presidenti, segretari e scrutatori che hanno svolto il loro servizio durante le consultazioni popolari. I mandati, relativi a queste figure, sono attualmente in fase di pagamento attraverso il Servizio Elettorale.

Il Comune di Messina - Servizio Elettorale rende noto che sono in pagamento i mandati destinati ai componenti dei seggi elettorali (Presidenti, Segretari e Scrutatori) che hanno prestato servizio in occasione del Referendum del 22 e 23 marzo 2026.Il pagamento avverrà secondo due modalità, in base.🔗 Leggi su Messinatoday.it Referendum giustizia 2026: cosa sapere prima di votare Notizie correlate Referendum 22-23 marzo 2026: quanto guadagnano scrutatori, segretari e presidenti di seggioIl referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, oltre al confronto politico e pubblico, introduce anche importanti novità pratiche per chi sarà... Referendum 22-23 marzo 2026: quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio (e come candidarsi)C’è ancora tempo per dare la propria disponibilità a svolgere un ruolo chiave in occasione del Referendum popolare confermativo che si terrà domenica... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'ANPI sulla piazza negata: Ecco come sono andate le cose; Sardegna, nasce il Reddito di Studio, l’assessora Portas: Utilizzare lo studio come lavoro. Il confronto tra la percentuale di votanti del referendum 2026 con i precedenti quattro: ecco come andò con il quesito di Renzi e gli altri treAl termine delle operazioni di voto per scegliere se cambiare o meno il sistema della giustizia in Italia, l'affluenza definitiva si è attestata al 58,93 per cento. Un dato record se confrontato con ... corriere.it Referendum Giustizia 2026, come si vota il 22 e 23 marzo e cosa cambia: orari, quesito e quorumPer il referendum sulla giustizia 2026 si vota domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 ... fanpage.it La regina Elisabetta II era «sconcertata» dal referendum sulla Brexit. Lo aveva confidato a Barack Obama - facebook.com facebook Finalmente Meloni ha detto da che parte sta: con l’Occidente ma contro Trump. Doveva farlo almeno a gennaio, e già era tardi. Ora sa di calcolo politico dopo la sconfitta al referendum. Ma non finisce qua: perso Orban, Trump ha bisogno di lei nella Ue. x.com