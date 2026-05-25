Poca gente alle urne si riparte anche dai disagi per le sezioni cambiate senza avviso
Le operazioni di voto sono riprese lentamente nella città dei Templi, con poche persone alle urne. Nessuna fila si è formata nel seggio del plesso Lauricella del viale della Vittoria. Si sono registrati disagi a causa del cambio di sezioni senza preavviso, che ha causato confusione tra gli elettori. La partecipazione è bassa rispetto alle precedenti consultazioni. La chiusura dei seggi è prevista in orario regolare.
Le operazioni di voto sono riprese lentamente nella città dei Templi, nessuna fila ai seggi nel plesso Lauricella del viale della Vittoria. A rallentare le attività sono anche, per come segnalato ieri da AgrigentoNotizie, i cambi di sezione attuati dagli uffici comunali. Cambi che inducono i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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