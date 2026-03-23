Referendum affluenza record al 46% Seggi riaperti dalle 7 fino alle 15

Urne aperte e affluenza in crescita fino a un dato record per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia al quale partecipano oltre 51 milioni di elettori, di cui quasi 5,5 all’estero. Il dato sull’affluenza registrato ieri alla prima rilevazione effettuata alle 12 di ieri è stato del 14,9%, mentre quello delle 19 è salito quasi al 39% per arrivare al 46% alle 23, dato record sui due giorni. I seggi hanno riaperto alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Come sottolineato da YouTrend, la prima rilevazione vicina al 15% è la più alta tra i referendum in cui si è votato in due giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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