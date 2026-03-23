Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. I dati su affluenza e risultati saranno disponibili online sul portale ‘Eligendò e sull’app ‘Eligendo Mobilè. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. I dati su affluenza e risultati saranno disponibili online sul portale ‘Eligendò e sull’app ‘Eligendo Mobilè. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, alle 7 riaperti i seggi: si vota fino alle 15. Domenica affluenza al 46%: tutti i dati regione per regione

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