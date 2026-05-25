Seggi elettorali riaperti | c' è tempo fino alle ore 15 per andare a votare

Le 57 sezioni elettorali di Agrigento sono state riaperte alle 7 del mattino. Gli elettori che non hanno ancora votato possono farlo fino alle 15, data limite per il voto di oggi. Questa apertura riguarda coloro che non sono riusciti a partecipare alle urne nella giornata precedente. Le sezioni resteranno aperte fino all’orario stabilito per consentire a più persone di esercitare il diritto di voto.

Sono state riaperte puntualmente alle ore 7, le 57 sezioni elettorali di Agrigento. Entro le ore 15 dovranno, se vorranno, andare al voto tutti quegli agrigentini che per un motivo o per un altro non sono riusciti a farlo nella giornata di ieri. Ma anche quelli che, tradizionalmente, vi si recano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Polls closed in NC except 1 precinct. Polls in Dallas, TX, will remain open until 9 local time.

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