Riaperti i seggi alle 7 del mattino si vota fino alle 15

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I seggi elettorali nei Comuni di Venezia, Torre di Mosto e Cavallino-Treporti sono stati riaperti alle 7 del mattino e resteranno aperti fino alle 15. Le operazioni di voto si svolgono oggi in queste località. La chiusura è prevista per le 15, dopo di che inizieranno le operazioni di scrutinio.

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Hanno riaperto alle ore 7 di questa mattina i seggi elettorali nei Comuni di Venezia, Torre di Mosto e Cavallino-Treporti. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15, quando inizieranno le operazioni di scrutinio.L'affluenza è in netto calo in tutti e tre i comuni al voto. Nel capoluogo è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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