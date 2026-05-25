Riaperti i seggi alle 7 del mattino si vota fino alle 15

I seggi elettorali nei Comuni di Venezia, Torre di Mosto e Cavallino-Treporti sono stati riaperti alle 7 del mattino e resteranno aperti fino alle 15. Le operazioni di voto si svolgono oggi in queste località. La chiusura è prevista per le 15, dopo di che inizieranno le operazioni di scrutinio.

Hanno riaperto alle ore 7 di questa mattina i seggi elettorali nei Comuni di Venezia, Torre di Mosto e Cavallino-Treporti. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15, quando inizieranno le operazioni di scrutinio.L'affluenza è in netto calo in tutti e tre i comuni al voto. Nel capoluogo è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

San Salvo al voto: seggi aperti e affluenza in crescita

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Referendum, alle 7 riaperti i seggi: si vota fino alle 15. Domenica affluenza al 46%: tutti i dati regione per regione

Leggi anche: Referendum costituzionale, seggi riaperti: si vota fino alle 15, poi lo spoglio

Temi più discussi: Seggi riaperti fino alle 15 per 750 nuovi Sindaci, affluenza media in calo di 4 punti: 46,3%; Seggi aperti in tutta Italia: sfide decisive nelle grandi città alle elezioni amministrative 2026; Seggi aperti: Carini al voto; Elezioni 2026 a Cartoceto, aperti i seggi.

Elezioni comunali 2026, chiusi i seggi: riaprono alle 7. Alle 23 affluenza al 46,3%Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, chiusi i seggi: riaprono alle 7. Alle 23 affluenza al 46,3% ... tg24.sky.it

Chiusi i seggi alle amministrative di domenica 24 maggio: affluenza alle 23 al 46,3%I risultati delle elezioni comunali 2026: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani ... fanpage.it