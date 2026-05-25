Sedici cani e due cardellini in 6 metri quadrati denunciati marito e moglie a Caccamo

Marito e moglie sono stati denunciati a Caccamo dopo aver tenuto sedici cani e due cardellini in uno spazio di soli sei metri quadrati. All’interno dell’appartamento, i cani, tra cui una madre con cinque cuccioli, erano in condizioni di evidente trascuratezza. L’ambiente era angusto e inadatto al benessere degli animali. La polizia ha scoperto la situazione durante un controllo. Gli animali sono stati sequestrati e portati in strutture idonee.

Avevano praticamente trasformato il loro appartamento in un canile all’interno di cui c’erano sedici cani tenuti in pessimo stato, tra i quali una madre con i suoi cinque cuccioli, e due cardellini. I carabinieri hanno denunciato a Caccamo marito e moglie di 69 e 66 anni per detenzione di animali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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