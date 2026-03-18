Un marito e una moglie sono stati denunciati dopo aver collegato illegalmente i loro elettrodomestici all’impianto elettrico di una vicina di casa. I due sono stati scoperti mentre si attaccavano alla rete elettrica senza autorizzazione, sfruttando l’energia della vicina per alimentare i loro apparecchi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro identificazione e denuncia.

Borgo Mantovano, 18 marzo 2026 – Si sono attaccati all’impianto elettrico della vicina di casa, per “succhiare” energia elettrica a sbafo. Marito e moglie pakistani, rispettivamente di 46 e 37 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione cittadina con l’accusa di furto aggravato. L’illecito. L'indagine nasce dalla segnalazione di un’inquilina di un appartamento in una palazzina di Borgo Mantovano che, insospettita dagli importi delle bollette, alti rispetto a quelli che si attendeva per i suoi consumi effettivi, ha chiesto un accertamento. Le verifiche sono state condotte lunedì 16 marzo da un tecnico specializzato, dipendente dell’azienda fornitrice del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Succhiano l’energia a una vicina di casa per i loro elettrodomestici: denunciati marito e moglie

Articoli correlati

Rubano energia elettrica per 40 mila euro, denunciati marito e moglieI carabinieri della Stazione di Bronte, in collaborazionecon personale di E-distribuzione del gruppo Enel, hanno denunciato due coniugi residenti nel...

Cameri, marito e moglie trovati morti nella loro casaTragedia a Cameri, dove nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio un uomo e una donna sulla ottantina, marito e moglie, sono stati trovati senza...