Controlli tra Termini Caccamo e Trabia | sedici denunce e raffica di multe

Da palermotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un servizio di controllo tra Termini Imerese, Caccamo e Trabia, i carabinieri hanno denunciato sedici persone e contestato numerose sanzioni amministrative. L'operazione, volta a prevenire e contrastare attività illegali, ha portato all'identificazione di diversi soggetti e alla verifica di vari illeciti. Le forze dell'ordine hanno svolto controlli capillari nelle aree interessate, riscontrando violazioni che hanno portato alle denunce e alle multe.

Sedici denunce e numerose violazioni amministrative contestate. È il bilancio di un articolato servizio di monitoraggio, tra Termini Imerese, Caccamo e Trabia, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell'illegalità diffusa condotto dai carabinieri del reparto territoriale, supportati dalle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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