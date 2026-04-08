Controlli tra Termini Caccamo e Trabia | sedici denunce e raffica di multe

Durante un servizio di controllo tra Termini Imerese, Caccamo e Trabia, i carabinieri hanno denunciato sedici persone e contestato numerose sanzioni amministrative. L'operazione, volta a prevenire e contrastare attività illegali, ha portato all'identificazione di diversi soggetti e alla verifica di vari illeciti. Le forze dell'ordine hanno svolto controlli capillari nelle aree interessate, riscontrando violazioni che hanno portato alle denunce e alle multe.