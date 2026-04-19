La 28ª giornata del campionato di Seconda Categoria si avvicina alla sua fase conclusiva, con le squadre impegnate in sfide decisive per la corsa alla promozione. Il Monzone affronta il Corsanico, mentre il San Vitale si prepara a sfidare il Massarosa. Sono ancora 270 i punti in palio, e le gare di questa giornata potrebbero influenzare in modo significativo la classifica finale.

La 28ª giornata del campionato di Seconda Categoria arriva in un momento decisivo: restano 270 minuti alla fine della regular season e praticamente tutte le zone della classifica, a parte la promozione diretta già assegnata, devono definire le posizioni: nei playoff si trovano coinvolte otto squadre distribuite in sette punti, discorso quasi definito, invece, per la zona salvezza. In buona sostanza è un turno che può ridisegnare gli equilibri soprattutto nella corsa agli spareggi promozione. Il Corsanico, fresco di salto matematico in Prima Categoria, arriva al “Giannetti“ con serenità e fiducia: una condizione ideale per continuare a fare punti e magari chiudere in bellezza una stagione già storica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Seconda Categoria resta aperta la corsa agli spereggi promozione. Il Monzone incrocia il Corsanico. San Vitale, ostacolo Massarosa

Notizie correlate

Leggi anche: CALCIO, SECONDA CATEGORIA. Big-match a Massarosa. Fuori il Corsanico

Calcio, In seconda categoria sfortunata prestazione per il san vitale, bene il ricortola di brizzi. Il Pontremoli di mister De Biasi si lancia all’inseguimento della capolista CorsanicoNel campionato di calcio di Seconda Categoria le gerarchie iniziano a delinearsi, ma la lotta per la promozione resta apertissima.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Scheda squadra Poggio Bustone 2014; Scheda Valsambro - Seconda Categoria Bologna - Girone I Emilia-Romagna; Scheda squadra Sporting Real Aurelio; Scheda squadra San Giorgio.

Calcio In Seconda Categoria resta aperta la corsa agli spereggi promozione. Il Monzone incrocia il Corsanico. San Vitale, ostacolo MassarosaLa 28ª giornata del campionato di Seconda Categoria arriva in un momento decisivo: restano 270 minuti alla fine della ... sport.quotidiano.net

Calcio, Seconda e Terza Categoria: match decisivi per Novese e Vallalta, a caccia dei punti promozione, il Concordia ospita il Limididi Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per ... sulpanaro.net

SAN BENEDETTO IN PRIMA CATEGORIA, BATTUTO IL PATTI 3-1 Il San Benedetto di San Fratello conquista una storica promozione in Prima categoria, superando il Patti per 3-1 dopo i tempi supplementari nella finale playoff del Girone C di Seconda catego facebook