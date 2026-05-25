Il Betis ha aumentato la valutazione di Natan a 40 milioni di euro. Il difensore, che in passato aveva avuto meno visibilità, ha mostrato miglioramenti significativi in questa stagione. La società spagnola ha deciso di adeguare la sua stima di mercato, riconoscendo il suo ruolo nel reparto difensivo. La crescita del giocatore ha attirato l’interesse di altri club, portando a una rivalutazione del suo valore. La sua evoluzione è stata accompagnata da una serie di prestazioni positive in campionato.

Ci sono storie nel calcio che sembrano scritte apposta per alimentare i rimpianti, o forse solo per confermare che l’ambiente, la pressione e il contesto tattico valgono quanto, e a volte più, del talento nudo e crudo. La parabola di Natan Bernardo de Souza, per tutti semplicemente Natan, è esattamente una di queste. Se oggi chiedete a un tifoso del Napoli un ricordo del centrale brasiliano, vi restituirà probabilmente l’immagine di un difensore spaesato, lento nelle letture, disastroso in marcatura e costantemente in affanno. Un acquisto da 10 milioni (pagati a rate) presentato nell’estate 2023 come l’erede di Kim Min-jae, finito per diventare uno dei simboli della fallimentare stagione post-scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se questo è un difensore. L’incredibile metamorfosi di Natan: ora il Betis lo valuta 40 milioni

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