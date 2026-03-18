Calciomercato Inter lo scanning per questo difensore continua | si valuta colpo a 0

L'Inter continua a monitorare un difensore che potrebbe arrivare a parametro zero. La società sta valutando attentamente questa possibilità, mentre il futuro di Mario Gila si allontana dalla capitale. Nel frattempo, si intensificano le trattative tra le grandi del Nord italiane per definire il colpo di mercato più vicino. La situazione rimane in evoluzione e senza conferme ufficiali.

Calciomercato Inter. Il futuro di Mario Gila sembra allontanarsi sempre di più dalla capitale, accendendo un infuocato duello di mercato tra le big del Nord. Il difensore della Lazio, cresciuto nella cantera del Real Madrid, sta vivendo una stagione di consacrazione che non è passata inosservata agli occhi di Inter e Milan. Nonostante il club biancoceleste nutra ancora la speranza di trattenerlo a Formello, le sirene milanesi si fanno insistenti: se da un lato il Milan punta sul legame con l’ex DS Tare che lo scoprì, l’ Inter parrebbe in vantaggio, accarezzando addirittura il sogno di un colpo a parametro zero in prospettiva. A rendere Gila un profilo così ambito non è solo la solidità difensiva, ma la sua evoluzione in un vero e proprio “playmaker arretrato”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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