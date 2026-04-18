Favilli | Sono felicissimo questo gol se lo meritano i miei compagni Ora vogliamo vincere anche contro il Bari

Andrea Favilli ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Avellino all’86’ durante la partita contro il Mantova al Martelli, contribuendo alla vittoria per 2-0. L’attaccante aveva già tentato un rigore in passato, ma senza successo, e si è detto molto felice per aver finalmente trovato la rete. Dopo il gol, Favilli ha espresso la volontà di conquistare anche i prossimi incontri, iniziando dal confronto con il Bari.