Favilli | Sono felicissimo questo gol se lo meritano i miei compagni Ora vogliamo vincere anche contro il Bari
Andrea Favilli ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Avellino all’86’ durante la partita contro il Mantova al Martelli, contribuendo alla vittoria per 2-0. L’attaccante aveva già tentato un rigore in passato, ma senza successo, e si è detto molto felice per aver finalmente trovato la rete. Dopo il gol, Favilli ha espresso la volontà di conquistare anche i prossimi incontri, iniziando dal confronto con il Bari.
Andrea Favilli si toglie un peso enorme dalla testa. L'attaccante dell'Avellino, che aveva fallito il rigore del possibile pareggio contro il Catanzaro, trova il suo primo gol in maglia biancoverde all'86' e contribuisce in maniera decisiva alla vittoria per 2-0 sul Mantova al Martelli."Sono.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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