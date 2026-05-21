Pazza Inter manca ai tifosi i nerazzurri la rivogliono a San Siro | ma perché non si canta più?

I tifosi nerazzurri sentono la mancanza della loro squadra, che non si vede più allo stadio Giuseppe Meazza prima delle partite casalinghe. Da tempo, non si ascoltano più gli striscioni e gli inni che accompagnavano le gare, lasciando un vuoto tra i sostenitori. La passione per la squadra è ancora viva, ma la presenza allo stadio si è ridotta. La richiesta di riavvicinare i tifosi si fa sentire, mentre i nerazzurri attendono di tornare a vivere l’atmosfera di sempre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui