Pazza Inter manca ai tifosi i nerazzurri la rivogliono a San Siro | ma perché non si canta più?
I tifosi nerazzurri sentono la mancanza della loro squadra, che non si vede più allo stadio Giuseppe Meazza prima delle partite casalinghe. Da tempo, non si ascoltano più gli striscioni e gli inni che accompagnavano le gare, lasciando un vuoto tra i sostenitori. La passione per la squadra è ancora viva, ma la presenza allo stadio si è ridotta. La richiesta di riavvicinare i tifosi si fa sentire, mentre i nerazzurri attendono di tornare a vivere l’atmosfera di sempre.
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INTER 3-2 COMO, NERAZZURRI IN FINALE DI COPPA ITALIA
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