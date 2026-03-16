Se mi sposo? Quando divorzio Manca poco siamo ai titoli di coda Se tutto va come deve andare avverrà tra poco | le parole di Ilary Blasi a Verissimo

Durante un'intervista a Verissimo, una nota conduttrice ha commentato i propri progetti di nozze con un compagno, affermando che il matrimonio si realizzerà solo in caso di divorzio. Ha aggiunto che il suo divorzio è imminente e che i processi sono ormai alla fase finale. Le sue parole hanno fatto chiarezza sulla situazione sentimentale e sui piani futuri.

“ Se mi sposo? Quando divorzio “, così Ilary Blasi ha commentato a “ Verissimo ” i progetti di nozze con Bastian Muller. “ My Forever Valentine “, aveva scritto su Instagram lo scorso 14 febbraio pubblicando la foto di un diamante solitario ricevuto in dono dal compagno a Parigi con sullo sfondo la Tour Eiffel. L’udienza è fissata per il prossimo 21 marzo, giorno in cui Francesco Totti e Ilary Blasi si ritroveranno faccia a faccia per diventare legalmente ex marito e moglie. Una data che segnerebbe la fine di una lunghissima battaglia in tribunale e l’inizio di una fase nuova, escludendo colpi di scena o piccole “vendette” tra ex dell’ultim’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se mi sposo? Quando divorzio. Manca poco, siamo ai titoli di coda. Se tutto va come deve andare, avverrà tra poco”: le parole di Ilary Blasi a Verissimo Articoli correlati Verissimo, Ilary Blasi e le nozze con Bastian: ‘Mi sposo quando divorzio’Per la prima volta Ilary Blasi ha confermato in televisione a Verissimo che si terrà presto il matrimonio con il tedesco Bastian Muller. Ilary Blasi a Verissimo: “Mi sposo quando divorzio”, poi svela le novità del Grande Fratello VipIlary Blasi a Verissimo annuncia il divorzio da Totti entro fine marzo e non esclude le nozze con Bastian Muller: "Quando divorzio". 4 ungrateful sons froze me to death! After reborn, I'll make them cry!#chinesedrama Altri aggiornamenti su Ilary Blasi Temi più discussi: Ilary Blasi: Dopo il divorzio da Francesco Totti sposerò Bastian Muller; Ilary Blasi a Verissimo: Mi sposo quando divorzio, poi svela le novità del Grande Fratello Vip; Ilary Blasi a Verissimo conferma le nozze con Bastian Muller: Mi sposo quando mi divorzio; Ilary Blasi a Verissimo: Il divorzio da Totti? Manca poco. Siamo ai titoli di coda. Dopo sposerò Bastian. Se mi sposo? Quando divorzio. Manca poco, siamo ai titoli di coda. Se tutto va come deve andare, avverrà tra poco: le parole di Ilary Blasi a VerissimoLa conduttrice parla del futuro con Muller: Manca poco, siamo ai titoli di coda. Bastian è un valore aggiunto ... ilfattoquotidiano.it Ilary Blasi a Verissimo conferma le nozze con Bastian Muller: Mi sposo quando mi divorzioLe nozze tra Ilary Blasi e Bastian Muller sono certe, la data ancora no: le parole della conduttrice a Verissimo ... today.it "Selvaggia Lucarelli entra al Grande Fratello accanto a Ilary Blasi: la stessa che nel 2024 definì pubblicamente “una gran simpatica paracula”. Un’ironia che vale più di qualsiasi analisi televisiva" di Gennaro Marco Duello - facebook.com facebook #DomenicaIn svetta al 19% e 17,4%, mentre #Amici25 - Verso il serale scende al 17,4%. #DaNoiARuotaLibera (16,2%) batte clamorosamente #Verissimo (17%-14%) che aveva ospite la regina dei reality, Ilary Blasi, e la presentazione del nuovissimo #GFVip x.com