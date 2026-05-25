Un articolo scritto ieri pomeriggio da Guido Trombetti, ex Rettore, ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell’articolo, né sono state rivelate le reazioni ufficiali. La notizia si diffonde in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte, senza indicare ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione di vari osservatori, che attendono eventuali precisazioni o risposte ufficiali.

Ho letto, ieri pomeriggio, un articolo del già Magnifico Rettore Guido Trombetti. Trombetti sostiene che i grandi tecnici abbiano rifiutato la panchina del Napoli, o siano in procinto di farlo, per la mancanza di attrattività del club, causata dall’assenza di una struttura dirigenziale solida e capace di garantire certezze ai tecnici; questo in uno all’assenza di infrastrutture moderne ed efficienti, ormai centrali nel calcio contemporaneo. Mi permetto di dissentire. Essenzialmente perché il Calcio Napoli, in quanto azienda, ha intrapreso una strategia aziendale, rivoluzionaria come avete già sottolineato più volte, votata all’agilità e alla snellezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se Napoli ha avuto da ridire su Conte, ogni allenatore penserà: chi me lo fa fare?

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Napoli, il momento della squadra di Conte analizzato a Sky Calcio Club

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