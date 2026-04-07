Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato di essere disponibile a liberare l'allenatore della Nazionale se ricevesse una richiesta ufficiale. Ha aggiunto che l’allenatore, considerato molto intelligente, non si è ancora impegnato in un progetto serio per motivi di disorganizzazione. Finora, ha precisato, non ci sono stati interlocutori formali che abbiano avanzato un'eventuale proposta ufficiale.

“ Liberare Conte per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso di sì, ma poiché é molto intelligente, fin tanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe dall’immaginarsi a capo di un qualcosa di completamente disorganizzato”. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un’intervista a CalcioNapoli24. Il presidente del Napoli apre poi alla candidatura di Malagò come nuovo presidente della Figc: “ Malagò? Sarebbe la persona perfetta per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione”. “Maggioranza assoluta a Serie A o via da Figc”. “Intanto il calcio italiano è la Serie A, che viene considerato una Cenerentola, ha soltanto il 18% in federazione attivamente parlando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Conte allenatore della Nazionale, c’è l’ok di De Laurentiis: “Se me lo chiede, lo libero”

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De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. "Se me lo chiede, gli direi di sì"AGI - Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come commissario tecnico dell'Italia.

Temi più discussi: Chi sarà il nuovo Ct? La situazione contrattuale di Conte e Allegri; Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Mancini e Conte ct sono due strade percorribili? I loro contratti e quanto guadagnano; Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui.

Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: «Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione». I motiviL'allenatore del Napoli dopo il sorpasso sui rossoneri si sofferma sulla Nazionale: «Mi lusinga, conosco l'ambiente. Ma adesso sono concentrato sul Napoli, a fine stagione incontrerò De Laurentiis» ... corriere.it

Conte: La Nazionale? Se io fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazioneL'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan ... ilnapolista.it

Provocatorio nel dopo partita di #NapoliMilan, l'allenatore partenopeo #Conte Che ne pensate - facebook.com facebook

Noa #Lang: “ #Conte è e resta l’allenatore che mi ha voluto a tutti i costi. Credeva davvero in me, ma alla fine giocavamo senza esterni offensivi. Durante la preparazione ero abituato ad allenarmi divertendomi, fare partitelle, tirare in porta. A #Napoli siamo an x.com