Spalletti e Allegri hanno confermato di non voler lasciare le rispettive panchine di Juventus e Milan. Entrambi hanno annunciato di voler attuare una rivoluzione senza perdere la calma, a differenza di quanto accaduto in Francia. Nessuna intenzione di dimettersi, secondo quanto dichiarato, anche se si preparano cambiamenti nelle rispettive squadre. Le dichiarazioni sono state fatte dopo le recenti tensioni e le voci di dimissioni che circolavano nelle ultime settimane.

Spalletti e Allegri hanno detto che non si dimettono da Juve e Milan. Faranno una rivoluzione ma senza 'perdere la testa' mica come in Francia. (Foto con AI). *** Simone Inzaghi ha visto il primo Scudetto di Pioli e il primo di Spalletti, la prima Champions del City e la prima Champions del Paris Saint-Germain: ora anche il primo trofeo arabo di CR7. Se c'è sempre una prima volta, c'è sempre pure Simone Inzaghi. *** Tra l'altro, CR7 ha festeggiato il titolo con una card celebrativa dove c'erano lui e altri fotomontaggi di se stesso, ma nessun compagno di squadra. Chissà perché qualcuno del Portogallo in Usa non lo vorrebbe. *** La Juventus ha festeggiato 30 anni senza Champions con tutti i campioni dell'epoca che, come Vierchowod hanno quasi 70 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se Max e Luciano non perdono la testa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Country Husband More Like Hidden Tycoon

Notizie e thread social correlati

Allegri al Napoli, il retroscena dell’ex compagno Bellucci: “Max andò testa a testa con Juliano, ecco perché”Claudio Bellucci ha condiviso un episodio inedito riguardante l’ex allenatore del Napoli, raccontando che in una fase della sua carriera si trovò a...

Stefano Domenicali: “Se Max Verstappen se ne va, è un fallimento per la F1.”La dichiarazione di Domenicali mette in evidenza le preoccupazioni riguardo al possibile addio del pilota principale del campionato di Formula 1.

Temi più discussi: Se Max e Luciano non perdono la testa; ECCO LA NOTTE DEI LETTORI 2026; Tra visioni, musica e teatro: il viaggio sospeso di Dino Buzzati e Luciano Chailly; Roland Garros 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis.

Sarà #EuropaLeague per la Juventus football club.. che ha nelle ultime giornate ha cestinato la qualificazione Champions! Stasera #Comollí ha chiarito chi è l'ad e chi il coach.. La strada di Luciano alla #juventus con Comolli sarà molto breve x.com

Do we see any of these players in Juventus next season? reddit

Max farnetica con Tedone, Carolina e Luciano come se nulla fosse: Specchio di una società malataEravamo consapevoli dei possibili clamorosi sviluppi della storia di Max e Carolina. Il primo ha rilasciato un’intervista a Tommy Tedone respingendo ogni accusa, la seconda è tornata da Luciano come ... msn.com

Max Tortora piange Luciano Rispoli: Grazie alla sua imitazione diventai famosoEntrava nelle case in punta di piedi e grazie ai suoi modi educati e garbati riusciva a conquistare in pochi minuti il pubblico televisivo. Non aveva bisogno di urlare o di falsi scoop per attirare ... ilmessaggero.it