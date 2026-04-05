Allegri al Napoli il retroscena dell’ex compagno Bellucci | Max andò testa a testa con Juliano ecco perché

Claudio Bellucci ha condiviso un episodio inedito riguardante l’ex allenatore del Napoli, raccontando che in una fase della sua carriera si trovò a confrontarsi direttamente con un suo ex compagno di squadra. Secondo quanto riferito, l’allenatore e il calciatore si sarebbero sfidati a pari livello durante una partita importante, creando così una situazione che ha lasciato il segno. La conversazione rivela dettagli sul rapporto tra i due e sul percorso dell’allenatore in quella stagione.