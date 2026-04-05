Allegri al Napoli il retroscena dell’ex compagno Bellucci | Max andò testa a testa con Juliano ecco perché
Claudio Bellucci ha condiviso un episodio inedito riguardante l’ex allenatore del Napoli, raccontando che in una fase della sua carriera si trovò a confrontarsi direttamente con un suo ex compagno di squadra. Secondo quanto riferito, l’allenatore e il calciatore si sarebbero sfidati a pari livello durante una partita importante, creando così una situazione che ha lasciato il segno. La conversazione rivela dettagli sul rapporto tra i due e sul percorso dell’allenatore in quella stagione.
In vista di Napoli-Milan, big match della 31^ giornata di Serie A, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Claudio Bellucci, ex compagno di squadra di Massimiliano Allegri ai tempi della stagione azzurra 9798. Nella lunga intervista concessa ai nostri microfoni, l'ex attaccante ha raccontato un retroscena che mette in luce il carattere deciso di Max, anche quando era un semplice giocatore. L'episodio riguarda, peraltro, una vera leggenda del Napoli, ovvero Antonio Juliano, ex calciatore azzurro che ai tempi era in dirigenza. Ecco, dunque, il suo racconto ai nostri microfoni. "Non so se si ricorda questo episodio, io benissimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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