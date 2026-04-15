Stefano Domenicali | Se Max Verstappen se ne va è un fallimento per la F1

La dichiarazione di Domenicali mette in evidenza le preoccupazioni riguardo al possibile addio del pilota principale del campionato di Formula 1. La presenza di Verstappen ha influenzato la competitività e l'interesse nel campionato, portando a discussioni sul suo ruolo e sulla stabilità del campionato stesso. La questione riguarda anche le conseguenze che la sua uscita potrebbe avere sul panorama sportivo e sulle dinamiche tra team e piloti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Stefano Domenicali, CEO di Formula 1, è stato avvertito riguardo al possibile fallimento della sua gestione se permetterà a Max Verstappen di abbandonare il mondo delle corse. Il quattro volte campione del mondo, attualmente in quarta stagione con Mercedes, non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato 2026. Nel corso delle prime tre gare, Verstappen si posiziona al nono posto della classifica con soli 12 punti. Già distaccato di 60 punti rispetto al leader Kimi Antonelli, non è riuscito a conquistare finora un podio.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Stefano Domenicali: “Se Max Verstappen se ne va, è un fallimento per la F1.” Notizie correlate Roma, ne resterà soltanto uno: cosa succede se va via Gasp o se va via RanieriCi sono settimane che sfuggono all’ordinario: Gian Piero Gasperini ne vive una già decisiva. Lo investe, gli chiede se va tutto bene e poi se ne vaÈ il caso successo nei giorni scorsi nei pressi del ponte dei Cavalleggeri a Trento, con protagonisti un'automobilista e un giovane travolto mentre... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serve coraggio per cambiare questa F1 che non piace ai piloti; Via l’ibrido e motori V8, cambia tutto in F1? Dalla Germania parlano chiaro e in FIA c’è chi non vedrebbe l’ora; Jos Verstappen: Max dovrebbe esplorare il rally in un periodo di incertezze in F1.; Stefano Domenicali esorta i piloti di F1 a ponderare le loro parole: un appello alla responsabilità. Stefano Domenicali: Se Max Verstappen se ne va, è un fallimento per la F1.Stefano Domenicali, CEO di Formula 1, è stato avvertito riguardo al possibile fallimento della sua gestione se permetterà a Max Verstappen di abbandonare il mondo delle corse. Il quattro volte campion ... napolipiu.com Domenicali a valanga contro Max Verstappen: il boss della F1 prende posizione, è polemicaStefano Domenicali ha criticato l'approccio di Max Verstappen, schieratosi contro le nuove monoposto. Il CEO della F1 parla chiaro. reportmotori.it F1, IL CEO STEFANO DOMENICALI: “IL PENSIERO DI VERSTAPPEN VA ASCOLTATO, MA LE SUE PAROLE HANNO UN PESO…” “Con Max abbiamo parlato moltissime volte fin dall'inizio della stagione, quindi comprendo il suo punto di vista e lui compren - facebook.com facebook Stefano Domenicali sull’avvio di stagione: “Momento straordinario per la F1. Sul nuovo regolamento tecnico…” - x.com