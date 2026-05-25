Durante l’ultima tappa del World Surf League in Nuova Zelanda, il surfista italiano è stato eliminato a un passo dai quarti di finale. La gara si è svolta in condizioni di mare con onde piccole e rare, rendendo difficile la competizione. La giornata ha mostrato frangenti limitati, influenzando le performance degli atleti. Nessuna altra informazione sui risultati o sui partecipanti è stata comunicata.

Emozioni e surf ai massimi livelli a Raglan, in Nuova Zelanda, ma anche tanti giorni difficili con condizioni ben al di sotto delle aspettative, tanto da mettere in difficoltà non solo gli atleti, ma anche l’organizzazione che ha riacciuffato in extremis una mareggiata tanto attesa e ha chiuso l’evento all’ultima giornata utile. La quarta tappa del tour della World surf league si è conclusa nella serata neozelandese di lunedì 25 maggio con condizioni eccellenti, ma è stata una gran fatica. A farne le spese anche l’azzurro Leonardo Fioravanti, arrivato qui carico di aspettative e pronto più che mai: aveva testato l’onda prima dell’inizio del tour (Raglan è stata introdotta last minute per ripiegare al forfait sudafricano) e allenato le gambe per lavorare la lunga sinistra di Manu Bay, baia stupenda situata a ovest della città di Hamilton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Se il mare fa i capricci: Fioravanti ko in Nuova Zelanda (anche) dalla mancanza di onde

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