L’ex campione di tennis ha commentato la possibilità di una sconfitta di Sinner a Roma, dicendo che sarebbe possibile solo in caso di indigestione di supplì. Ha inoltre affermato che se Sinner e Alcaraz sono al massimo della forma, il favorito è lo spagnolo. In un’intervista al Corriere della Sera, ha ricordato il suo storico successo agli Internazionali di 50 anni fa e ha parlato del suo amore per la libertà, condividendo un pensiero personale.

Cinquant’anni fa è stato l’ultimo italiano a trionfare agli Internazionali. Ora Adriano Panatta non vede l’ora di abbassare il sipario su quella stagione straordinaria, con i successi al Roland Garros e in Coppa Davis. “Non possiamo fare finta che il 1976 non sia mai esistito?” racconta in una intervista al Corriere della Sera. Per l’occasione è stato invitato dalla Federtennis, consegnerà il trofeo al vincitore. “Mi fa piacere, ci vado volentieri. Mi piacerebbe tanto consegnare la coppa a un italiano”. Secondo Panatta, senza Alcaraz in tabellone sarà difficile scalzare Sinner. “Devono sperare che faccia indigestione di supplì e mozzarelle in carrozza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Panatta: "Sinner ko a Roma? Solo se fa indigestione di supplì. Ma se lui e Alcaraz sono al 100% vince lo spagnolo"

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