Super Zandalasini! L’Italia batte anche la Nuova Zelanda Mondiale più vicino
L'Italia conquista una vittoria contro la Nuova Zelanda grazie ai 18 punti di Super Zandalasini, che guida le azzurre verso il secondo risultato positivo di fila. La partita si è svolta senza variazioni sul risultato fino alla fine, con l'Italia che ha mantenuto il vantaggio durante tutto l'incontro. La squadra italiana si avvicina così alla qualificazione per il prossimo mondiale.
Secondo successo su due partite e grande passo avanti delle azzurre nel girone di qualificazioni alla fase finale del Mondiale, che manca da 32 anni. Dopo aver battuto all’esordio le padrone di casa di Portorico, l’Italia si sbarazza, pur accusando qualche calo di concentrazione, della Nuova Zelanda (74-51). Partite subito di gran carriera fino a portarsi sul +14 trascinate da Zandalasini, le italiane smarriscono il filo del discorso, soprattutto in difesa, facendosi avvicinare fino al +6, che diventa +2 all’inizio del terzo quarto: le azzurre subiscono in pochi minuti tre triple e due giochi da tre punti, rimanendo a 113 nel tiro oltre l’arco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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"Scott che stoppa due volte Zandalasini, per me è una cosa dove tutte dovrebbero prendere entusiasmo e gasarsi" ha detto Coach @cinzia.zan post partita Eccovi le due super azioni difensive della nostra #10 #geasbasket #stillourtime #LB - facebook.com facebook