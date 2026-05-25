Un tifoso noto come Genny la Carogna, associato ai supporter della Juventus, non è stato oggetto di sanzioni o provvedimenti ufficiali. La frase critica il modo in cui il calcio tratta la memoria storica, considerandola spesso come un elemento trascurabile o fastidioso. Non ci sono ulteriori dettagli su eventi specifici o conseguenze legali legate alla figura di Genny la Carogna.

Il calcio ha questa strana abitudine di scambiare la memoria per un orpello, qualcosa da archiviare in soffitta quando la polvere dà fastidio agli occhi. Si gioca, si corre, si urla, e nel frattempo il passato diventa una carta carbone che si è sbiadita sotto il sole di troppi lunedì. Ricordate Roma? Maggio 2014. Quella finale di Coppa Italia che non voleva cominciare, sospesa tra il sangue versato da Ciro Esposito e il silenzio di un Olimpico che sembrava una zona di guerra. E poi, quell’immagine. Marek Hamsik, il capitano del Napoli, costretto a salire sotto la curva per una trattativa che non era di sua competenza, sotto lo sguardo di Genny ‘a Carogna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se Genny la Carogna è ultrà della Juventus, nessuno dice niente

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