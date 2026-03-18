Dopo essere stato sostituito durante la partita contro la Lazio, Leao ha reagito in modo acceso, rivolgendo parole dure a Pulisic, accusandolo di giocare sempre da solo e di non ricevere critiche. La scena ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, preoccupati per le conseguenze di questa reazione in casa Milan, soprattutto dopo la sconfitta in trasferta.

Il mondo Milan è preoccupato. Preoccupato per il contraccolpo che potrebbe avere la sconfitta in casa della Lazio. Perché Allegri ha voglia a dire che la lotta scudetto non è mai cominciata. La realtà era un’altra. Se il Milan avesse vinto ieri sera, si sarebbe portato a meno cinque dall’Inter. E a nove giornate dal termine, la riapertura del campionato sarebbe stata nei fatti. Al di là delle dichiarazioni di rito. Il colpevole unico della sconfitta contro la Lazio è stato identificato dalla stampa tutta in Rafael Leao. Reo di aver urlato chiaro e tondo la verità, ossia che il protegé Pulisic (mai criticato, mai messo sotto accusa, coccolato persino dal Fantacalcio) per ben due volte non la ha servito in modo che potesse trovarsi da solo davanti al portiere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leao impazzisce dopo la sostituzione e si sfoga su Pulisic: “Gioca sempre da solo e nessuno dice niente”

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