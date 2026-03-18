Lazio-Milan il retroscena | Gioca sempre da solo e nessuno dice niente!

Durante la partita tra Lazio e Milan sono emersi alcuni retroscena sui rapporti tra i giocatori e gli allenatori. In particolare, si parla di un attaccante che gioca da solo senza che nessuno intervenga e di alcuni scambi tra Leao, Allegri e Pulisic. La nuova puntata di 'BordoCam' ha rivelato dettagli sui dialoghi e le dinamiche sul campo.

E' finalmente uscito il nuovo episodio di BordoCam: dopo Inter-Atalanta, ecco Lazio-Milan. La mente di tutti quanti i tifosi, ovviamente, vola subito al battibecco avuto tra Rafael Leao e Christian Pulisic. Durante la partita, infatti, il numero 10 rossonero è apparso più volte scocciato quando l'americano non lo serviva ma, a farlo arrabbiare molto di più, è stato l'episodio antecedente il cambio di Massimiliano Allegri. Il numero 10 del Milan, innervosito, si rivolge a Pulisic dicendo: "Cavolo fratello. Dentro, bro". D'accordo con il portoghese lo era anche Allegri stesso che, visibilmente nervoso, urla al numero 11: "Dagliela dentro!" Successivamente l'allenatore rossonero si rivolge al suo staff dicendo: "Con questa lo mette in porta oh, è già due! Ma già due!". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan, il retroscena: “Gioca sempre da solo e nessuno dice niente!” Articoli correlati Leggi anche: Lo sfogo di Leao su Pulisic durante Lazio-Milan: “Gioca sempre da solo e nessuno dice niente” Leggi anche: Leao impazzisce dopo la sostituzione e si sfoga su Pulisic: “Gioca sempre da solo e nessuno dice niente” LAZIO-MILAN 1-0: ONESTAMENTE... Altri aggiornamenti su Lazio Milan il retroscena Gioca sempre... Temi più discussi: Leao-Pulisic, quasi amici. Duro confronto anche negli spogliatoi dopo Lazio-Milan; Milan, con chi ce l'aveva Leao? Il retroscena del labiale chiarisce tutto; Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di Allegri; Milan, Allegri e Leao: il retroscena sul cambio contro la Lazio. Doveva uscire Pulisic. Il retroscena di Lazio-Milan, Leao su Pulisic: Gioca sempre da solo e nessuno dice nienteDopo Inter-Atalanta, DAZN pubblica BordoCam anche per quanto riguarda Lazio-Milan e la mente di tutti va immediatamente a quello che è successo. tuttomercatoweb.com Gioca sempre da solo, Leao si sfoga contro Pulisic e Allegri gli dà ragione: il retroscena di Lazio-MilanOltre al danno della sconfitta, il rischio di aver creato un caso che avrebbe potuto spezzare lo spogliatoio. L'unico aspetto positivo che i rossoneri hanno portato via dalla partita contro la Lazio è ... msn.com Rafael Leao è finito nell'occhio del ciclone dopo Lazio-Milan per un atteggiamento discutibile ed evitabile. Ma è sembrato tutto esagerato Scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di Allegri x.com