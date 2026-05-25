Scurria commenta la sconfitta | Niente ricorso ma voto ' drogato' dalle 15 liste di Basile sarò consigliere di opposizione

Il candidato ha annunciato di non presentare ricorso e ha definito il voto influenzato dalle 15 liste di un avversario. Ha dichiarato che entrerà in consiglio come rappresentante dell’opposizione. Inoltre, ha ringraziato gli elettori e i volontari che lo hanno sostenuto con entusiasmo.

“Vorrei ringraziare i messinesi che hanno votato, i volontari che mi hanno sostenuto con passione ed entusiasmo. A caldo posso dire è che il sistema Basi-Luca ha retto, le 15 liste hanno prodotto questo risultato. Percepivo una città non favorevole a scelte sbagliate, per quanto mi riguarda farò. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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