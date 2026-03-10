Basile tra continuità e strategia | le 15 liste riflettono un’ampia rete di alleanze Scurria punta su ascolto e quartieri

Durante la serata al Palacultura sono state presentate le quindici liste in corsa per le prossime amministrative a Messina. Basile ha mostrato una strategia che combina continuità e alleanze, mentre Scurria si concentra su ascolto e quartieri. La presentazione ha rappresentato il primo momento chiaro di questa campagna elettorale, offrendo uno sguardo sulle formazioni in campo.

Con l’annuncio delle liste, la serata del Palacultura ha offerto il primo vero colpo d’occhio della campagna elettorale per le amministrative 2026 a Messina. Sala gremita – oltre duemila persone secondo gli organizzatori – e una presentazione in stile “americano” per Federico Basile, che ha trasformato l’appuntamento in una dimostrazione di forza politica e organizzativa. Il dato più evidente, oltre ai numeri, è la costruzione della coalizione. Quindici liste, circa 405 candidati al Consiglio comunale, 567 alle municipalità e l’obiettivo dichiarato di arrivare a mille candidature complessive entro la chiusura delle liste del 31 marzo. Un perimetro ampio che guarda oltre gli schieramenti tradizionali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

