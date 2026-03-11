Scurria smonta Basile | 15 liste ex nemici e il sistema De

Marcello Scurria ha commentato la presentazione di quindici liste a supporto di Federico Basile, definendola più un segno di debolezza che di forza. La discussione si è concentrata sulla presenza di ex nemici e sul sistema De, con Scurria che ha smontato le affermazioni di Basile e le liste presentate. La vicenda coinvolge dunque diverse forze politiche e candidati.

Marcello Scurria ha risposto alla presentazione delle quindici liste a sostegno di Federico Basile definendo il fenomeno come una prova di debolezza piuttosto che di forza. Il candidato del centrodestra ha criticato apertamente il sistema politico attuale, accusando i vertici di aver reclutato ex avversari e colletti bianchi in un'operazione che snatura la presunta rivoluzione. L'impatto diretto sui cittadini messinesi riguarda la qualità del confronto elettorale e la credibilità delle proposte per il territorio. La mossa di aggregare numerose sigle sotto un'unica bandiera viene letta da Scurria come un tentativo di riempire le liste senza dare un senso reale alle candidature.