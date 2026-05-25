Scuole Visit Riccione | Inizio il 31 agosto? Il mondo va al contrario | gli operatori si aspettavano il 1° ottobre
Gli operatori del turismo romagnolo sono rimasti sorpresi dall’ipotesi di anticipare l’apertura delle scuole elementari in Emilia-Romagna al 31 agosto, invece del 1° ottobre. La notizia, che circola tra gli addetti ai lavori, ha suscitato discussioni nel settore, che si aspettavano ancora il tradizionale inizio a inizio ottobre. La decisione non è ancora ufficiale, ma sta facendo parlare tra gli operatori locali.
L’ipotesi di anticipare al 31 agosto l’apertura delle scuole elementari in Emilia-Romagna continua a far discutere il mondo del turismo romagnolo. Dopo le prese di posizione di albergatori e balneari, arriva anche una riflessione critica da parte di Visit Riccione sul rapporto tra calendario. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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