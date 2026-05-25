Scuole Visit Riccione | Inizio il 31 agosto? Il mondo va al contrario | gli operatori si aspettavano il 1° ottobre

Notizia in breve

Gli operatori del turismo romagnolo sono rimasti sorpresi dall’ipotesi di anticipare l’apertura delle scuole elementari in Emilia-Romagna al 31 agosto, invece del 1° ottobre. La notizia, che circola tra gli addetti ai lavori, ha suscitato discussioni nel settore, che si aspettavano ancora il tradizionale inizio a inizio ottobre. La decisione non è ancora ufficiale, ma sta facendo parlare tra gli operatori locali.