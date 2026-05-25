Emilia R scuole aperte il 31 agosto | il mondo del turismo protesta

Il settore turistico di Rimini protesta contro la decisione di aprire le scuole il 31 agosto, sostenendo che questa scelta potrebbe causare la perdita di un mese di lavoro. La protesta si è manifestata con manifestazioni e dichiarazioni pubbliche, evidenziando le preoccupazioni di operatori e imprese del settore. La decisione è stata presa senza coinvolgimento diretto delle parti interessate, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del turismo locale.

La decisione della Regione Emilia-Romagna di aprire le scuole elementari il 31 agosto non ha provocato un consenso unanime Il mondo del turismo, a Rimini, contesta la decisione, accusata di rischiare di far perdere un mese di lavoro. Il progetto è stato annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Regione Michele de Pascale e dall’assessora alla scuola Isabella Conti, che già in passato avevano parlato di anticipare l’apertura delle scuole per venire incontro alle esigenze delle famiglie che spesso, nei primi giorni di settembre, non sanno come gestire i propri figli. La partecipazione non è obbligatoria e partirà quest’anno in via sperimentale nei comuni più grandi, con l’obiettivo di estenderla a tutte le scuole il prossimo anno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Qualcuno ha messo il proprio bambino in una scuola Reggio Emilia? Com'è stata la tua esperienza con il programma educativo? reddit