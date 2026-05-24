I bagnini della Riviera criticano la decisione della Regione di far partire le scuole già dal 31 agosto, definendola una mossa dannosa per il turismo. Da anni, gli operatori chiedono di posticipare l’inizio delle lezioni e di prolungare la stagione estiva, ma quest’anno la Regione ha deciso di sperimentare il pre-scuola a partire da quella data. La scelta ha suscitato forti reazioni tra gli operatori del settore turistico.

Rimini, 24 maggio 2026 – Ritorno a scuola dal 31 agosto. Mentre gli operatori del turismo della Riviera da anni chiedono di posticipare la prima campanella e allungare la stagione, la Regione ha deciso di avviare da quest’anno la sperimentazione del pre-scuola. Accadrà alle elementari di Rimini e altri 41 comuni dell’Emilia-Romagna. “Una misura pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie”, hanno sottolineato il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora alla scuola Isabella Conti, presentando il progetto. Ogni scuola potrà decidere se aderire o meno all’iniziativa. E non ci sarà l’obbligo per le famiglie: potranno decidere se portare o meno già dal 31 agosto i loro figli a scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I bagnini ‘bocciano’ la Regione: “Scuole aperte già dal 31 agosto? È una follia, danneggia il turismo”

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