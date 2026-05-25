Scuola Maggini il preside Sallese rompe il silenzio sulla gita in moschea | Difendo i miei docenti e la nostra autonomia - VIDEO
Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle ha dichiarato di aver difeso i docenti e l’autonomia scolastica durante la visita in moschea, dopo le polemiche sollevate da un partito politico. La scuola Maggini è stata al centro di discussioni politiche dopo l’episodio. Sallese ha risposto alle critiche, confermando di aver preso una posizione a tutela del personale e dell’indipendenza dell’istituto. Le polemiche sono proseguite sui social e sui media locali.
ANCONA - Al centro della bufera politica che ha travolto la scuola primaria "Maggini", il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle, Andrea Sallese, prende la parola per rispondere punto su punto alle accuse mosse dal partito della Lega e in particolare dalla vicesegretaria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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La gita in moschea diventa un caso. La preside: "Attacchi strumentali"Una visita didattica alla moschea di Mezzago ha suscitato una reazione politica, con la Lega che ha espresso critiche e accuse.
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Incredibile come anche nella scuola italiana, oltre che nella politica e nelle amministrazioni pubbliche, ci sia così poca conoscenza dell’islam. Tutti i ragionamenti che ci propinano sono filtrati attraverso la cultura occidentale. Ma l’islam è diverso, è antitetico all facebook
Chiesti chiarimenti al preside: Ma i genitori hanno autorizzatoLa direttrice generale dell’Usr: Se sarà necessario invieremo anche un’ispezione. Caso delicato. Il dirigente scolastico: E’ tutto regolare, si fanno dal 2024. Non riguardano solo il culto islamico ... ilrestodelcarlino.it
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