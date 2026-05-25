Scuola Maggini il preside Sallese rompe il silenzio sulla gita in moschea | Difendo i miei docenti e la nostra autonomia - VIDEO

Notizia in breve

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle ha dichiarato di aver difeso i docenti e l’autonomia scolastica durante la visita in moschea, dopo le polemiche sollevate da un partito politico. La scuola Maggini è stata al centro di discussioni politiche dopo l’episodio. Sallese ha risposto alle critiche, confermando di aver preso una posizione a tutela del personale e dell’indipendenza dell’istituto. Le polemiche sono proseguite sui social e sui media locali.