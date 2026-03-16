La gita in moschea diventa un caso La preside | Attacchi strumentali

Una visita didattica alla moschea di Mezzago ha suscitato una reazione politica, con la Lega che ha espresso critiche e accuse. La preside della scuola coinvolta ha definito gli attacchi come strumentali, mentre il vice segretario della Lega e un capogruppo in Regione hanno commentato pubblicamente sull’iniziativa dell’istituto scolastico di Trezzo, intitolata “Ai nostri caduti”.

La visita didattica alla moschea di Mezzago provoca la reazione della Lega. L’iniziativa della scuola “Ai nostri caduti“ di Trezzo finisce nel mirino del vice segretario Silvia Sardone e di Alessandro Corbetta, capogruppo in Regione. Per entrambi "una scelta preoccupante". "La scuola - dicono - non dev’essere un laboratorio di islamizzazione. Non è una semplice visita culturale, ma una gita con un percorso che sembra promuovere la religione islamica. Ricordiamo che non esiste alcuna intesa tra lo Stato italiano e le comunità musulmane; quindi, non si capisce l’utilità e lo scopo di queste iniziative". "Non è la prima volta che succede, -... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La gita in moschea diventa un caso. La preside: "Attacchi strumentali" Articoli correlati Studenti vanno in gita in moschea. La visita è già un casoIn gita scolastica alla moschea: è l'idea avuta da una scuola di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano. La scuola del Milanese "in gita in moschea": polemicheOrganizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. Contenuti utili per approfondire La gita in moschea diventa un caso La... Argomenti discussi: La gita in moschea diventa un caso. La preside: Attacchi strumentali. La scuola del Milanese in gita in moschea: polemicheOrganizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. Sardone non ci sta: No all'islamizzazione della scuola ... milanotoday.it Studenti vanno in gita in moschea. La visita è già un casoAi genitori è stata chiesta una quota di 10 euro per pagare l'autobus per condurre gli studenti di una scuola di di Trezzo sull'Adda (Milano) in visita ad una moschea di Mezzago (Monza e Brianza) ... msn.com