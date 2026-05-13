Dipendenze da alcol droga e gioco | piano di contrasto dell’Asl

L’Asl ha annunciato un nuovo piano di contrasto alle dipendenze da alcol, droga e gioco d’azzardo, con particolare attenzione ai giovani e ai minorenni. Il progetto mira a prevenire e ridurre i rischi associati a questi comportamenti, coinvolgendo servizi sanitari e sociali. La strategia prevede interventi specifici nelle scuole e attività di sensibilizzazione sul territorio. La misura si inserisce in un quadro di iniziative volte a contrastare problematiche che interessano fasce di età sempre più giovani.

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Tempo di lettura: 3 minuti Lotta alle dipendenze soprattutto tra i giovani e giovanissimi. L’Asl Avellino adotta il Piano Triennale Aziendale di contrasto alle Dipendenze Patologiche e GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) per il periodo 2025-2027, investendo circa 200 mila euro nel potenziamento delle risorse umane, come l’inserimento di psicologi, psicoterapeuti ed educatori, e nelle attività di prevenzione e contrasto alle dipendenze. Il documento programmatico testimonia l’impegno concreto dell’Azienda nel rispondere a un contesto sociale complesso, segnato dalla crescente diffusione di sostanze stupefacenti, dall’aumento del consumo di alcol tra i giovani e dall’emergere di nuove forme di isolamento sociale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dipendenze da alcol, droga e gioco: piano di contrasto dell’Asl ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Social e alcol: Unical lancia il piano contro le nuove dipendenzeL’Università della Calabria ha lanciato a Rende una campagna contro le dipendenze giovanili, integrando azioni digitali e interventi fisici sul... Frosinone. Contrasto allo spaccio di droga. I Carabinieri tracciano il bilancio dei controlli sul territorio da inizio annoCronache Cittadine FROSINONE – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei... Temi più discussi: L'Italia ha il suo primo caso di dipendenza da chatbot: quando l'AI diventa una droga emotiva; 15enne in coma etilico in gita, la reazione choccata di Schettini; Amelia, creata una sala slot per non ricadere:Una vera e propria dipendenza; Quando l’IA diventa un’ossessione, a Venezia il primo caso italiano di dipendenza da un chatbot: 20enne in cura al Serd. Aiuto per identificare le dipendenze non da sostanze - reddit.com reddit A distanza di sei anni da un mio intervento televisivo su Maradona ricevo ancor oggi una discreta quantità di insulti su qualsiasi tema (anche se scrivo che l’acqua è bagnata o che il sole scalda) da persone che si rivelano poi essere tifosi sfegatati del Napoli, x.com SULMONA: LOTTA ALLE DIPENDENZE DA ALCOL E DROGA, LA PARTITA SI GIOCA ALLO STADIO COMUNALESULMONA – La prevenzione contro le dipendenze gioca la sua partita all’interno dello stadio di Sulmona (L’Aquila), in un confronto con i calciatori della formazione giovanile dell’Ads Olympia Ovidiana ... abruzzoweb.it Dipendenze da droga e alcol. I Serd perdono pezzi, in 5 anni meno strutture e carenza del personale. Il secondo Rapporto OisedPer raggiungere gli standard previsti dal Dm 77 mancano all’appello 1.929 unità di personale. La dipendenza da stupefacenti pesa 6,7 miliardi quella da alcol 1,1 mld, per un un costo (diretto) annuo ... quotidianosanita.it