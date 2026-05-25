Arezzo, 25 maggio 2026 – Incontri, spettacoli e iniziative di sensibilizzazione sul territorio. Torna nel 2026 "Diventare INdipendenti", il progetto promosso dal Ser.D. del Casentino, giunto alla seconda edizione, dedicato all'informazione e alla prevenzione nel campo delle dipendenze con la collaborazione della Cooperativa L'Albero e la Rua, dell'Associazione Teatrale NATA e di ARCI Casentino. Il programma — articolato in incontri, spettacoli, momenti di confronto e azioni di informazione capillare — prende avvio a maggio 2026 e proseguirà per l'intero anno. Realizzato grazie ai finanziamenti della Regione Toscana... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ”Diventare INdipendenti": in Casentino torna il progetto per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze

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