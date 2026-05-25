La scuola dell’infanzia di via Brodolini a Posatora è stata chiusa per un giorno a causa di cinghiali presenti nelle vicinanze. Le autorità hanno annunciato che gli animali verranno catturati e abbattuti seguendo il protocollo ministeriale contro la peste suina. Sono in corso i preparativi per posizionare le trappole e catturare gli animali. La chiusura della scuola si è resa necessaria per motivi di sicurezza.

Saranno catturati e poi abbattuti, come prevede il protocollo ministeriale per la prevenzione alla peste suina, i cinghiali che hanno comportato la chiusura per un giorno della scuola per l’infanzia Gramsci di via Brodolini, a Posatora. Il loro trappolamento è stato affidato all’ Urca, l’unione regionale cacciatori dell’Appennino, che si erano occupati in passato della cattura di diversi cinghiali in sede urbana con una speciale trappola dotata di esca alimentare (frutta e verdura di cui i cinghiali sarebbero ghiotti), la stessa che aveva provato anche a prendere il cinghiale Alan alla Cittadella. In qual caso l’ungulato lasciò il parco pubblico prima di cadere nella rete e si salvò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola chiusa per i cinghiali. Saranno catturati e abbattuti: "Pronti a posizionare la trappola"

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