Solo 32 cinghiali abbattuti in un anno nei parchi piacentini

Nel 2025, nei parchi del Trebbia, dello Stirone e del Piacenziano, sono stati abbattuti soltanto 32 cinghiali. La cifra ha portato il consigliere regionale e il consigliere comunale di Rivergaro a rivolgere una interrogazione alla Regione, chiedendo chiarimenti sulla gestione della fauna selvatica in quelle aree. Il dato ha suscitato attenzione tra le istituzioni locali e regionali.

Solo 32 cinghiali abbattuti nel 2025 nei parchi del Trebbia, dello Stirone e del Piacenziano. È il dato che ha spinto il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) e il consigliere comunale di Rivergaro Giampaolo Maloberti a presentare un’interrogazione alla Regione Emilia-Romagna e una richiesta di accesso agli atti sulla gestione delle attività di contenimento del cinghiale nelle aree protette della provincia di Piacenza. «Il contenimento della popolazione di cinghiale è una delle misure fondamentali per contrastare la diffusione della Peste Suina Africana – spiega Tagliaferri – ma nelle aree parco del territorio piacentino i numeri risultano estremamente contenuti». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Peste suina, 720 i cinghiali abbattuti in un anno: +35% 12mila cinghiali abbattuti e boom di lupi nella Tuscia, i numeri della stagione venatoriaIl bilancio dell'annata 2025-2026 registra un aumento del 20% nei prelievi di ungulati. Approfondimenti e contenuti su cinghiali abbattuti. Solo 32 cinghiali abbattuti nei parchi del Piacentino, non abbassare la guardia sulla PsaSolo 32 cinghiali abbattuti nel 2025 nei parchi del Trebbia, dello Stirone e del Piacenziano. È il dato che ha spinto il consigliere regionale Giancarlo ... piacenzasera.it Peste suina, quasi 30mila cinghiali abbattuti nella GrandaTra caccia e azioni di controllo sono 29.902 i cinghiali abbattuti in provincia di Cuneo, dal 2022 a oggi, nell'ambito dell'attività di contenimento della peste suina. I dati sono stati diffusi dalla ... ansa.it